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Компания SpaceX перенесла срок первого полета на Луну

Компания SpaceX перенесла срок первого полета космических туристов к орбите Луны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает портал «Лента.ру».



Старт был запланирован на 2018 год, однако компания по неназванным причинам решила отодвинуть его на середину 2019-го. При этом не исключается и дальнейший перенос полета на более поздний срок.



Представитель SpaceX Джеймс Глисон подтвердил факт переноса, заверив, что компания не отказывается от планов туристического полета к спутнику Земли.

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