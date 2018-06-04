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США введут санкции против участников «Северного потока-2»

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Меры будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы. Отмечается, что Белый дом рассматривает и другие возможности остановить российский проект, однако склоняется в пользу санкционного сценария, несмотря на напряженность в отношениях с Берлином после ввода торговых пошлин и выхода США из ядерной сделки по Ирану.



«Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток», — подчеркнул собеседник издания.

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