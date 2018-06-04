Дайджест
Число жертв извержения вулкана Фуэго выросло до 25 человек
4 июнь 2018 (12:53)
Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 25. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось о семи погибших и 300 пострадавших в результате удара стихии, обрушившейся на центральноамериканскую республику.
Всего в потенциально опасной зоне могут находиться до 1 млн человек.
Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля.
Ранее сообщалось о семи погибших и 300 пострадавших в результате удара стихии, обрушившейся на центральноамериканскую республику.
Всего в потенциально опасной зоне могут находиться до 1 млн человек.
Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля.
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