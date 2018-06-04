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Россия разрабатывает многоразовую космическую ракету

Испытания первой многоразовой, возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.



«Завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Определен облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — сказал он.



Сатовский уточнил, что ракета сможет выводить на орбиту до 600 килограммов полезного груза, после чего приземляться в район старта на обычную взлетно-посадочную полосу. Система будет работать на криогенном топливе «жидкий кислород — сжиженный метан», управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение.

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