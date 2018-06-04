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Авиакомпании на 22,2% сократили число рейсов в Крым
4 июнь 2018 (12:26)
УрБК, Москва, 04.06.2018. Авиакомпании сократили на 551 тыс. пассажиров (или на 22,2%) планы по рейсам в Крым летом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Транспортной клиринговой палаты (ТКП).
Причинами этого стали, в частности, открытие Крымского моста и двукратный рост аэропортовых тарифов в Симферополе.
Администрация воздушной гавани обосновывает увеличившиеся расценки необходимостью окупить 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал. Авиакомпании же намереваются сократить издержки за счет роста цен на билеты. Федеральная антимонопольная служба, однако не видит в этом проблемы: добраться до крымских курортов можно не только из Симферополя, но и из кубанской Анапы.
Причинами этого стали, в частности, открытие Крымского моста и двукратный рост аэропортовых тарифов в Симферополе.
Администрация воздушной гавани обосновывает увеличившиеся расценки необходимостью окупить 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал. Авиакомпании же намереваются сократить издержки за счет роста цен на билеты. Федеральная антимонопольная служба, однако не видит в этом проблемы: добраться до крымских курортов можно не только из Симферополя, но и из кубанской Анапы.
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