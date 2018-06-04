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Счетная палата получит право проверять расходы в регионах
4 июнь 2018 (11:37)
УрБК, Москва, 04.06.2018. Правительство РФ одобрило поправки в Бюджетный кодекс, которые дают Счетной палате право проверять расходы в регионах, пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту, подлинность которой подтвердил представитель Минфина.
Согласно документу, поправки уже прошли согласование в министерствах и будут внесены в Госдуму. Собеседник издания не исключает, что законопроект примут уже в июле 2018 года.
По данным издания, законопроект вводит три блока поправок. Первый наделяет Счетную палату и Федеральное казначейство полномочиями контролировать исполнение органами местного самоуправления законов о расходах местных бюджетов. При этом авторы поправок отмечают, что многие виды нарушений законов по факту не считаются таковыми, и надзорные органы не могут с ними бороться.
Вторая часть поправок расширяет контроль за расходованием межбюджетных трансфертов. При выявлении случаев нецелевого использования бюджетных средств СП и Федеральное казначейство будут вводить санкции против получателей денег. Кроме того, они будут контролировать расходование денег, выделенных внебюджетным фондам.
Третья часть поправок позволит местным органам привлекать Счетную палату или Федеральное казначейство к проведению внутреннего аудита местных бюджетов.
Для исполнения закона Минфин разработает специальную методику, а также единую федеральную систему стандартов внутреннего государственного финансового контроля.
Планируется, что поправки вступят в силу с 2019 года.
Согласно документу, поправки уже прошли согласование в министерствах и будут внесены в Госдуму. Собеседник издания не исключает, что законопроект примут уже в июле 2018 года.
По данным издания, законопроект вводит три блока поправок. Первый наделяет Счетную палату и Федеральное казначейство полномочиями контролировать исполнение органами местного самоуправления законов о расходах местных бюджетов. При этом авторы поправок отмечают, что многие виды нарушений законов по факту не считаются таковыми, и надзорные органы не могут с ними бороться.
Вторая часть поправок расширяет контроль за расходованием межбюджетных трансфертов. При выявлении случаев нецелевого использования бюджетных средств СП и Федеральное казначейство будут вводить санкции против получателей денег. Кроме того, они будут контролировать расходование денег, выделенных внебюджетным фондам.
Третья часть поправок позволит местным органам привлекать Счетную палату или Федеральное казначейство к проведению внутреннего аудита местных бюджетов.
Для исполнения закона Минфин разработает специальную методику, а также единую федеральную систему стандартов внутреннего государственного финансового контроля.
Планируется, что поправки вступят в силу с 2019 года.
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