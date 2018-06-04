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В Екатеринбурге снесут кафе «Каспий» на берегу озера Шарташ

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга обязал владельца кафе «Каспий» на улице Проезжей в течение трех месяцев снести самовольную постройку.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что кафе расположено в водоохранной зоне озера Шарташ. При этом по документам двухэтажное строение площадью более 400 кв. м. является нестационарным временным объектом.



«Однако в результате длительного и всестороннего рассмотрения искового заявления в суде, в рамках которого проводились строительно-технические экспертизы, органами прокуратуры доказан факт того, что спорный объект является капитальным строением», ― пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Через суд прокуратура потребовала признать здание капитальным строением и обязать собственника снести его. Суд удовлетворил иск, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предпринимателю надо будет его исполнить. При этом пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Кроме того, в ходе проверки в заведении прокуроры обнаружили многочисленные нарушения санитарного, лицензионного, природоохранного, земельного законодательства, а также требований пожарной безопасности и правил торговли законодательства. Общая сумма выписанных штрафов составила 1 млн 170 тыс. руб.

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