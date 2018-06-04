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Росприроднадзор выявил незаконную деятельность восьми предприятий в Челябинске
4 июнь 2018 (10:26)
УрБК, Челябинск, 04.06.2018. В Челябинске инспекторы Росприроднадзора и сотрудники ФСБ выявили восемь предприятий, которые незаконно работали и нарушали природоохранное законодательство.
Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Челябинской области, компании превышали нормы по выбросам загрязняющих веществ в воздух, тем самым создавали угрозу причинения вреда природе, здоровью и жизни населения.
«На площадках зафиксированы следы розлива нефтепродуктов, найдены самодельные горелки для обжига труб, сварочные аппараты, а также трафареты для маркировки продукции и копии сертификатов. Опасность заключается еще и в том, что использование восстановленных труб увеличивает риски аварий», ― комментируют в пресс-службе надзорного органа.
Обычно технология переработки металлических труб включает в себя процесс очистки от битума или пленки, последующий обжиг остатков продукта открытым пламенем и охлаждение. Предприятия обжигали трубы по ночам, из-за этого распространялись гарь и смог. При этом большинство компаний расположено в жилых районах, и граждане неоднократно жаловались на неприятный запах.
Челябинская область является территорией особого внимания. Предприятия региона находятся на особом контроле Росприроднадзора. В надзорном органе намерены принять жесткие меры в отношении нарушителей.
Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Челябинской области, компании превышали нормы по выбросам загрязняющих веществ в воздух, тем самым создавали угрозу причинения вреда природе, здоровью и жизни населения.
«На площадках зафиксированы следы розлива нефтепродуктов, найдены самодельные горелки для обжига труб, сварочные аппараты, а также трафареты для маркировки продукции и копии сертификатов. Опасность заключается еще и в том, что использование восстановленных труб увеличивает риски аварий», ― комментируют в пресс-службе надзорного органа.
Обычно технология переработки металлических труб включает в себя процесс очистки от битума или пленки, последующий обжиг остатков продукта открытым пламенем и охлаждение. Предприятия обжигали трубы по ночам, из-за этого распространялись гарь и смог. При этом большинство компаний расположено в жилых районах, и граждане неоднократно жаловались на неприятный запах.
Челябинская область является территорией особого внимания. Предприятия региона находятся на особом контроле Росприроднадзора. В надзорном органе намерены принять жесткие меры в отношении нарушителей.
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