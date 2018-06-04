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Объем выдачи новых кредитов в России в апреле вырос на 47%
4 июнь 2018 (10:01)
УрБК, Москва, 04.06.2018. В апреле 2018 года в России было выдано 2,79 млн новых кредитов общим объемом 620,51 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По сравнению с апрелем прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 9%, а объемы кредитования выросли на 47%.
Лидером по темпам роста кредитования в апреле стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 46%, объемы выдач увеличились на 49%.
Высокие темпы роста продолжает показывать ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле 2018 года, выросло в годовом отношении на 35%, денежные объемы кредитования выросли на 46%.
Количество новых карт выросло на 18% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 46%.
Количество кредитов наличными, выданных населению в апреле 2018 года, выросло на 4%, при этом объем кредитования увеличился на 47%.
По сравнению с апрелем прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 9%, а объемы кредитования выросли на 47%.
Лидером по темпам роста кредитования в апреле стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 46%, объемы выдач увеличились на 49%.
Высокие темпы роста продолжает показывать ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле 2018 года, выросло в годовом отношении на 35%, денежные объемы кредитования выросли на 46%.
Количество новых карт выросло на 18% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 46%.
Количество кредитов наличными, выданных населению в апреле 2018 года, выросло на 4%, при этом объем кредитования увеличился на 47%.
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