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Магнитогорцы вошли в призовую тройку проекта «Шахматный всеобуч», проведенного при поддержке ММК

УрБК, Магнитогорск, 04.06.2018. В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК») прошло командное и личное первенство Челябинской области по шахматам среди участников регионального проекта «Шахматный всеобуч-2018». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



В Магнитогорске этот проект осуществляется при поддержке Магнитогорского металлургического комбината.



В соревнованиях принимали участие дети до 9 лет. В командном турнире выступили 18 команд различных муниципальных округов и районов Челябинской области, в каждой из которых было по два мальчика и две девочки. Честь Магнитогорска защищали ученики школы № 5, первоклассники Михаил Андреев и Ева Занина, ученица гимназии № 53 Сати Габбасова и ученик школы № 13 Богдан Антипин.



«Команда Магнитогорска, впервые вступившая в региональный проект в этом учебном году, очень достойно выступила в соревнованиях: магнитогорские школьники в упорной борьбе завоевали бронзовые медали командного первенства, серебряную медаль в личном зачете и две серебряных медали в борьбе на каждой из досок», — рассказали в пресс-службе.



Решение о реализации регионального проекта «Шахматный всеобуч» было принято в 2016 году по инициативе ВПП «Единая Россия» и поддержке губернатора Челябинской области. С начала завершающегося учебного года в школах и детских садах Магнитогорска ввели новую дисциплину — шахматы.



Проект осуществляется при поддержке генерального спонсора — ПАО «ММК». По соглашению с администрацией города в течение трех лет на реализацию проекта «Шахматный всеобуч» ММК перечисляет ежегодно около 2,7 млн руб., которые идут на приобретение досок и фигур, а также демонстрационных материалов. Поддержка ММК позволила юным магнитогорцам добиться успехов на региональных соревнованиях.

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