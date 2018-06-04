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В Екатеринбурге на площади 100 кв. метров горел цех по производству упаковочной тары
4 июнь 2018 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге на площади 100 кв. м. горел цех по производству упаковочной тары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о возгорании на ул. Фронтовых Бригад поступило 3 июня 2018 года в 20.31 по местному времени.
«На площади 100 кв. м. повреждены готовая продукция, внутренняя отделка и кровля цеха по производству упаковочной тары. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 32 человека личного состава», — говорится в сообщении.
В 21.05 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.32.
Сообщение о возгорании на ул. Фронтовых Бригад поступило 3 июня 2018 года в 20.31 по местному времени.
«На площади 100 кв. м. повреждены готовая продукция, внутренняя отделка и кровля цеха по производству упаковочной тары. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 32 человека личного состава», — говорится в сообщении.
В 21.05 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.32.
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