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В Екатеринбурге на площади 100 кв. метров горел цех по производству упаковочной тары

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге на площади 100 кв. м. горел цех по производству упаковочной тары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании на ул. Фронтовых Бригад поступило 3 июня 2018 года в 20.31 по местному времени.



«На площади 100 кв. м. повреждены готовая продукция, внутренняя отделка и кровля цеха по производству упаковочной тары. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 32 человека личного состава», — говорится в сообщении.



В 21.05 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.32.

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