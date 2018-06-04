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Росстат назвал наиболее низкооплачиваемые профессии в России

УрБК, Москва, 04.06.2018. По данным Росстата, самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды. В среднем в марте их зарплата составила 18 тыс. 679 руб. При этом годом ранее доход был выше на 4% — 19 тыс. 490 руб., сообщает «Прайм».



Зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из неё, составила 21 тыс. 566 руб., на производстве мебели — 21 тыс. 935 руб.



Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов — это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 тыс. 431 руб.), производством табачных изделий (115 тыс. 367 руб.) и производством кокса и нефтепродуктов (114 тыс. 264 руб.).



С 1 мая уровень МРОТ повысился и составил 11 тыс. 163 руб., впервые сравнявшись с прожиточным минимумом.

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