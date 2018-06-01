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Александр Ханин выступил на круглом столе «Социальное предпринимательство»
1 июнь 2018 (18:46)
Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александр Ханин выступил на круглом столе «Социальное предпринимательство», который прошел в рамках XII делового форума для предпринимателей в Первоуральске.
Отмечая важную роль Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) в развитии территории, Александр Ханин анонсировал новый проект «Инженеры города». С 1 июня идет конкурс социальных проектов, школа социального мастерства начнет работать в сентябре.
Программа ПНТЗ по развитию социального предпринимательства станет частью большого регионального проекта, поддержанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Отмечая важную роль Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) в развитии территории, Александр Ханин анонсировал новый проект «Инженеры города». С 1 июня идет конкурс социальных проектов, школа социального мастерства начнет работать в сентябре.
Программа ПНТЗ по развитию социального предпринимательства станет частью большого регионального проекта, поддержанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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