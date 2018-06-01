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Российские миллиардеры с начала года стали беднее на $146,6 млн

Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-май 2018 года уменьшилось на 146,6 млн долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.



Согласно индексу BBI, сильнее всех за пять месяцев сократилось состояние Олега Дерипаски — более, чем вдвое, — до 4,03 млрд долл. США. В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США, после чего бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах. В результате Дерипаска смесился уже на предпоследнюю строчку рейтинга — 24-ую.



Больше всех за тот же период увеличилось состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона — на 2,05 млрд, до 18,7 млрд долл. США (3-е место в рейтинге).



Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на 338 млн долл. США — до 20 млрд долл. США. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на 1,61 млрд долл. США — до 19,6 млрд долл. США.



После Михельсона в списке идет один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял 811 млн США, и чье состояние теперь оценивается в 18,1 млрд долл. США (четвертое место). Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 1,93 млрд долл. США, до 15,7 млрд долл. США.



Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выбыл из лидирующей пятерки, став шестым в рейтинге и потеряв с декабря прошлого года 790 млн долл. США (состояние оценивается в 15,4 млрд долл. США). Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на 81,8 млн США — до 14,6 млрд долл. США.



Президент «Лукойла» Вагит Алекперов за январь-май увеличил свое богатство на 1,6 млрд долл. США, до 14,2 млрд долл. США. Роман Абрамович и Геннадий Тимченко разбогатели примерно на 1,27 млрд долл. США каждый, в результате чего первый держит 13,8 млрд долл. США, второй — 12,4 млрд долл. США. Бизнесмен Михаил Фридман, напротив, обеднел на 1,36 млрд долл. США — до 13 млрд долл. США.

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