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Вице-президент УТПП Александр Макаров наградил Александра Ханина памятной медалью
1 июнь 2018 (18:43)
Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров наградил начальника управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александра Ханина памятной медалью Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). Таким образом УТПП отметила вклад Александра Ханина в развитие и укрепление диалога между бизнесом, общественностью и органами государственной власти.
Церемония награждения состоялась в рамках XII делового форума для предпринимателей — «День предпринимателя в Первоуральске». Мероприятие прошло в городском Информационном культурном центре. В форуме приняли участие представители крупного и малого бизнеса Западного управленческого округа, руководители муниципалитетов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, сотрудники институтов развития предпринимательства.
Церемония награждения состоялась в рамках XII делового форума для предпринимателей — «День предпринимателя в Первоуральске». Мероприятие прошло в городском Информационном культурном центре. В форуме приняли участие представители крупного и малого бизнеса Западного управленческого округа, руководители муниципалитетов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, сотрудники институтов развития предпринимательства.
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