Кризис

Совокупный убыток Уралтрансбанка в I квартале вырос более чем в 4 раза

ПАО «Уралтрансбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 года.



Согласно документу, совокупный убыток кредитного учреждения вырос более чем в 4 раза (до 89 млн 016 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистые процентные доходы банка сократились в 4,3 раза (до 30,6 млн руб.).



Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.

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