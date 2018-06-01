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Оборот оптовой торговли в УрФО в I квартале сократился на 7%
1 июнь 2018 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2018 года составил 861,8 млрд руб., что на 7% (в сопоставимых ценах) ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
«Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 363,3 млрд руб., что составляет 42,2% от общего объема оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли округа», — говорится в сообщении.
Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале 2018 года составил 629,3 млрд руб. Это на 5,8% (в сопоставимых ценах) выше уровня января-марта 2017 года.
«Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 363,3 млрд руб., что составляет 42,2% от общего объема оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли округа», — говорится в сообщении.
Оборот розничной торговли в УрФО в I квартале 2018 года составил 629,3 млрд руб. Это на 5,8% (в сопоставимых ценах) выше уровня января-марта 2017 года.
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