Новости дня
ОК «Русал» может перерегистрироваться в российских офшорах
1 июнь 2018 (17:32)
УрБК, Москва, 01.06.2018. Правительство РФ ведет переговоры о перерегистрации ОК «Русал» в российских офшорах, которые планируется создать на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Об этом сообщает «Прайм».
Как рассказал источник издания, в настоящее время ведутся переговоры.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведутся переговоры о перерегистрации в специальных административных районах с несколькими холдингами, не уточнив, с какими именно.
ОК «Русал» и другие активы бизнесмена Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.
Как рассказал источник издания, в настоящее время ведутся переговоры.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведутся переговоры о перерегистрации в специальных административных районах с несколькими холдингами, не уточнив, с какими именно.
ОК «Русал» и другие активы бизнесмена Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать