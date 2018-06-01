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ОК «Русал» может перерегистрироваться в российских офшорах

УрБК, Москва, 01.06.2018. Правительство РФ ведет переговоры о перерегистрации ОК «Русал» в российских офшорах, которые планируется создать на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Об этом сообщает «Прайм».



Как рассказал источник издания, в настоящее время ведутся переговоры.



Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведутся переговоры о перерегистрации в специальных административных районах с несколькими холдингами, не уточнив, с какими именно.



ОК «Русал» и другие активы бизнесмена Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.

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