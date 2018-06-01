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Суд признал банкротом компанию «Теротехнология» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Теротехнология» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.



С иском о банкротстве ООО «Теротехнология» в октябре 2017 года обратилась в суд Федеральная налоговая служба. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 302 млн 751 тыс. руб., имеются долги по заработной плате в размере более 570 тыс. руб. Восстановление платежеспособности компании в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Теротехнология» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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