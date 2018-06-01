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Кипр ужесточил требования к банковским счетам россиян

На Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Как отмечается, на Кипре также применяют новую политику по отношению к нерезидентам острова. Так, у россиян просят объяснить перевод денежных средств между своими счетами. По оценке финансовой компании «Альпари», в связи с новыми требованиями проблемы могут возникнуть с примерно 150 тыс. квалифицированными счетами.



По имеющимся данным, такие требования были введены после майского визита представителей минфина США на остров.

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