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Россия направит излишки зерна нуждающимся странам

Россия направит излишки собранного в 2017 году зерна на гуманитарную помощь в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. С данной инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет газета «Известия».



По данным издания, на обращении Лаврова уже стоит положительная виза главы государства. В данный момент Минсельхоз, МЧС и Минфинопределяют, какое количество излишек зерна следует направить в качестве гуманитарной помощи. В газете отмечают, что в 2017 году было собрано 134 млн т зерна при внутренней потребности государства в 80 млн т.



В «Известиях» добавили, что гуманитарную помощь могут направить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

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