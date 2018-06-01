Дайджест

«Уральские авиалинии» поддержат благотворительный фонд Константина Хабенского

В 2018 году исполняется 95 лет со дня рождения гражданской авиации, 25 лет авиакомпании «Уральские авиалинии» и 10 лет благотворительному фонду Константина Хабенского. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Лучшим поздравлением для благотворительного фонда Константина Хабенского станет, конечно, помощь его подопечным. Весь год мы будем поддерживать фонд совместными акциями. И первая из них стартовала 1 мая 2018 года. Все просто: 50 руб. с каждого купленного авиабилета тарифа «Премиум-эконом» будут перечислены на помощь детям с опухолями мозга. Приобретая именно эти билеты, вы помогаете ребятам вовремя получить необходимую поддержку», — говорится в сообщении.



«К сожалению, жизнь устроена так, что некоторым детям приходится бороться за свою жизнь, едва начав ее. Мы не могли остаться равнодушными и в 2015 году запустили проект «Крылья добра» совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского и «Русфондом». Напомню, что этот проект — возможность помочь детям, оказавшимся в сложной ситуации. Участники бонусной программы «Крылья» перечисляют свои бонусы, а на бонусы оформляются билеты для специалистов фонда, врачей, детей и их родственников. Сэкономленные на транспортных расходах средства могут быть направлены на закупку лекарств или оплату лечения для других нуждающихся в помощи детей. В этом году мы решили расширить сотрудничество и предложить помощь не только в части перелета. Пассажирам «Уральских авиалиний» достаточно купить авиабилет по тарифу «Премиум-эконом», часть выручки спишется на счет фонда автоматически», — говорит о новом проекте первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



«Когда мы говорим о том, что благотворительность однажды станет частью повседневной жизни каждого, мы имеем в виду именно такие проекты. Ведь это замечательно, что теперь клиенты «Уральских авиалиний» будут не просто выбирать максимально удобный для себя тариф, но и знать, что тем самым они помогают детям, которые столкнулись с тяжелым заболеванием и нуждаются в поддержке. Спасибо руководству компании за то, что уже несколько лет они не только помогают нашим подопечным, но и вовлекают в благотворительность тысячи людей», — отметила Алена Мешкова, директор благотворительного Фонда Константина Хабенского.



«День защиты детей — хороший повод подвести итоги за первый месяц благотворительной акции. В мае пассажиры авиакомпании приобрели более 4 тыс. 400 билетов тарифа «Премиум-эконом». Общая сумма отчислений с каждого билета станет первым благотворительным взносом, отправленным в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями мозга», — сообщили в авиакомпании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: