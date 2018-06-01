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В рамках благотворительной программы УБРиР в Екатеринбурге состоялся «Коммунальный квест»

«Коммунальный квест» и лекция по ЖКХ прошли 30 мая для выпускников и воспитанников детских домов Екатеринбурга. Проект реализован в рамках федеральной благотворительной программы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Дети верят в чудо», направленной на социальную адаптацию детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



Урок по коммунальной грамотности был подготовлен УБРиР при участии специалистов Единого расчетного центра и предприятия «Екатеринбурггаз». В первой части занятия эксперты научили ребят пользоваться порталами ГИС ЖКХ и «Госуслуги», рассказали о порядке начисления платы за ресурсы, возможностях для экономии воды и электричества. Кроме того, дети прошли мини-тренинг по действиям при пожаре и появлении запаха газа. Чтобы облегчить понимание непростой темы ЖКХ, преподаватели использовали весь спектр возможностей по интерактивной подаче материала: скрайбинг, тематические игры, видео-вопросы.



После основательной теоретической подготовки ребята смогли применить новые знания на практике — в ходе «коммунального квеста». В коворкинге, стилизованном под обычную квартиру, подростки сняли показания с реальных приборов учета и рассчитали суммы для оплаты, разгадали «коммунальный» кроссворд, разобрались с тратами на капитальный ремонт. Когда все задания были успешно выполнены, участники квеста получили от банка полезные подарки.



«Воспитанники детских домов не имеют возможности на практике отработать коммунальные ситуации, с которыми они неизбежно столкнутся в будущем. Мы разработали проект, который в увлекательной форме помогает им разобраться в сложных вопросах сферы ЖКХ. Игровые задания «коммунального квеста» позволили перейти от стандартного типа обучения к более легкому и понятному подросткам формату. Мы уверены, что полученные знания непременно пригодятся ребятам в самостоятельной жизни», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



«На предыдущем мероприятии программы УБРиР «Дети верят в чудо» в Екатеринбурге наши воспитанники научились самостоятельно покупать продукты и готовить из них блюда. Сегодня они приобрели практические знания по ЖКХ. Спектр навыков, полученных ребятами, постоянно расширяется, и это позволит им выйти из нашего заведения с большей уверенностью в своих силах. Мы благодарны банку за активную социальную позицию», — прокомментировала директор Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» Наталья Белова.



«Мероприятие было очень полезным для меня! Все эти слова про управляющие компании, нормативы и цифры в квитанциях, которые я несколько раз видела, мне казались абсолютно непонятными. После занятия я четко поняла, как рассчитываются суммы за воду и электричество, к кому обращаться при коммунальных авариях и проблемах», — поделилась впечатлениями участница урока Светлана.



Отметим, что география проекта УБРиР по коммунальной грамотности в настоящее время охватывает два крупных города — Екатеринбург и Тюмень. В июне занятия планируется провести также для воспитанников пермских детдомов.

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