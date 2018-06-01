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В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта на участках улицы Калинина

1 июнь 2018 (17:04)

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Екатеринбурге в связи со строительством жилого дома на перекрестке улиц Калинина и 40-летия Октября закроют движение транспорта на участках улицы Калинина. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.

Закрытие будет проводиться в два этапа: с 9 по 12 июня — от ул. 40-летия Октября до дома № 54 по ул. Калинина; с 13 по 27 июня — от дома № 54 до дома № 56 по ул. Калинина.

Движение транспорта будет направлено по улицам Уральских рабочих, Кировоградской, Ломоносова.

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