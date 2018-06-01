ММК выплатит финальные дивиденды за 2017 год

Фотография пресс-службы ММК

Годовое собрание акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2017 год, а также приняло решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года в размере 0,806 руб. (с учетом налога) на одну акцию.Ранее акционерам также были выплачены дивиденды по результатам первого полугодия отчетного 2017 года в сумме 9 млрд 711 млн руб. (0,869 руб. с учетом налога на одну акцию) и по результатам девяти месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 млрд 415 млн руб. (1,111 руб. с учетом налога на одну акцию).Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, — 13 июня 2018 года на конец операционного дня.Также годовое собрание акционеров избрало совет директоров ММК. В его состав вошли Виктор Рашников (основной владелец ПАО «ММК»), Павел Шиляев (генеральный директор), Николай Лядов (заместитель генерального директора по продажам), Сергей Ушаков (заместитель генерального директора по производству), Ольга Рашникова, Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»), Кирилл Лёвин (заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»).Кроме того, в состав совета директоров вошли три директора, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России и правилами листинга ПАО Московская биржа: Рубен Аганбегян (советник генерального директора ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»), Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Хэй Груп»), Тав Морган (директор департамента филиала компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед»).Годовое собрание также избрало Ревизионную комиссию. В ее состав вошли Александр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимова. Утвержден аудитор общества — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Акционеры утвердили размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 годах.По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров ПАО «ММК», на котором Виктор Рашников был избран председателем. Были сформированы комитеты совета директоров, а также принято решение о признании Кирилла Лёвина независимым членом совета директоров.Ранее ММК опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2018 года. Чистая прибыль предприятия составила 279 млн долл. США, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года. На предприятии связывают это с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл. США, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.Стабильные финансовые показатели подкрепляются позитивными операционными результатами. В I квартале 2018 года общие продажи товарной продукции по группе выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На предприятии связывают это с восстановлением спроса на сталь на основных рынках компании.