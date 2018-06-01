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«Уральские авиалинии» начали перевозку пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний»
1 июнь 2018 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. С 1 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевозит пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 30 июня, сообщают в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиры «Саратовских авиалиний» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс по маршрутам: Красноярск — Сочи, Сочи — Красноярск, Казань — Симферополь, Симферополь — Казань.
«Для посадки на рейс клиентам авиакомпании «Саратовские авиалинии», имеющим на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропортах отправления», — поясняют в пресс-службе.
Уточнить наличие рейсов можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении Ural Airlines, телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Напомним, решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» вступило в силу с 31 мая 2018 года. Оно было принято в связи с тем, что авиакомпания не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.
Пассажиры «Саратовских авиалиний» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс по маршрутам: Красноярск — Сочи, Сочи — Красноярск, Казань — Симферополь, Симферополь — Казань.
«Для посадки на рейс клиентам авиакомпании «Саратовские авиалинии», имеющим на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропортах отправления», — поясняют в пресс-службе.
Уточнить наличие рейсов можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении Ural Airlines, телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Напомним, решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» вступило в силу с 31 мая 2018 года. Оно было принято в связи с тем, что авиакомпания не может безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.
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