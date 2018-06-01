Уралтрансбанк стремительно теряет активы

ПАО «Уралтрансбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 года. Согласно документу, совокупный убыток кредитного учреждения за год вырос более чем в 4 раза (до 89 млн 016 тыс. руб.). Чистые процентные доходы банка сократились в 4,3 раза (до 30,6 млн руб.). Все это косвенно свидетельствует об ухудшении финансовой ситуации в организации.Согласно исследованию RAEX (Эксперт РА), за последний год Уралтрансбанк потерял 17 позиций в рейтинге крупнейших банков по размеру активов. По состоянию на 1 мая 2018 года кредитное учреждение занимает 191 место. За последний год активы банка сократились на 12% (с 14 млрд 729 млн до 12 млрд 962 руб.).Физические лица все чаще снимают средства с депозитов Уралтрансбанка. На 1 мая 2018 года остатки на счетах клиентов финансового учреждения составили 8 млрд 923 млн руб., что на 7,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда физические лица разместили 9 млрд 678 млн руб.Динамика привлечения средств юридических лиц также вызывает серьезные опасения. За год остатки на счетах клиентов Уралтрансбанка сократились сразу на 31,4% (с 2 млрд 008 млн до 1 млрд 377 млн руб.).Кредитный портфель банка с 1 мая 2017 года снизился на 1,7% (до 5 млрд 458 млн руб.). При этом доля просроченной задолженности находится на аномально высоком уровне. В мае 2018 года показатель составил 17,7%.Между тем Банк России сообщил, что Уралтрансбанк непрерывно нарушает нормативы регулятора 14-й месяц подряд.«В апреле 2018 года на протяжении 22 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив финансового рычага (Н1.4)», — говорится в сообщении ЦБ.Напомним, что в марте 2018 года международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Уралтрансбанка с «ССС» до «СС» («вероятен дефолт, но обязательства выполняются») и вывело его из списка Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с возможностью понижения»).В сообщении отмечалось, что в январе 2018 года капитальная база банка сократилась из-за потерь, связанных с обесценением активов. Это привело к снижению показателей достаточности базового и основного капитала до 3,3%, а общего капитала — до 6,2%. Все эти показатели оказались ниже минимальных требований, установленных на уровне 4,5%, 6% и 8% соответственно, подчеркивают аналитики. Кроме того, из сообщения Fitch следует, что подтверждение рейтинга устойчивости Уралтрансбанка на уровне «f» отражает значительный дефицит капитала у финансовой организации.В апреле Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15. Официальные причины этого решения не сообщались.В настоящее время в Екатеринбурге остались еще девять офисов Уралтрансбанка. Ранее в 2017 году банк закрыл дополнительное отделение на ул. Уральской, 77.Следует отметить, что основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.Как отмечают эксперты, непрерывные нарушения нормативов ЦБ заметно повышают риск вмешательства регулятора в работу Уралтрансбанка. Кроме того, это осложняет процесс поиска нового инвестора. В связи с этим повышаются риски отзыва лицензии или введения процедуры санации.