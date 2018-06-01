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Малый бизнес сформировал половину комиссионного дохода УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В I квартале 2018 года малый бизнес сформирован 49,7% комиссионного дохода Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Как показывает статистика, наибольшая доля в структуре комиссионных доходов, около 72%, приходится на расчетные операции. Прирост этой статьи формируется за счет роста клиентской базы: в I квартале 2018 года количество компаний, пользующихся услугами УБРиР, увеличилось на 14,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Факторами привлечения новых клиентов стали выгодная стоимость обслуживания, удобство и оперативность проведения операций через интернет-банк.



Так, в январе 2018 года УБРиР вошёл в топ-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов и компаний В2В-сегмента в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а интернет-банк Light от УБРиР вошел в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.



«Долгое время банки воспринимали представителей малого и микро-бизнеса как одну из разновидностей физических лиц и не работали с ними системно. Но не так давно на рынке наметился перелом этого тренда, и сейчас даже самые крупные банки сфокусировались на работе с этими клиентами. И это понятно, ведь малые предприятия — это самый массовый сектор российской экономики, а расчётный счёт — уже не обязанность, а потребность», — подчеркнула начальник управления развития услуг департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Светлана Мызникова.



По ее словам, из-за роста интереса к малым предприятиям с каждым месяцем рынок становится всё более высококонкурентным, поэтому в текущих условиях важной задачей банка является удержание и повышение доходности каждого клиента.



«С одной стороны, мы стараемся упросить взаимодействие клиента с банком, предоставляя ему возможность работать в дистанционных каналах и доставляя необходимые услуги прямо в офис. С другой стороны, мы внедряем актуальные сервисы, которые влияют на эффективность бизнеса. В частности, торговый и интернет-эквайринг увеличит средний чек, а поиск персонала или финансовая диагностика, предоставляемая в рамках нефинансовых сервисов, сократит издержки», — добавила Светлана Мызникова.



Напомним, аналитики банковского рынка, агентство ARG, поместило УБРиР на 15 строчку в рейтинге банков по объему доходов от открытия и ведения банковских счетов. Всего в исследовании приняли участие 50 крупнейших кредитных организаций страны. В обзоре использовалась официальная информация Центрального банка России.

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