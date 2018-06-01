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Официальный курс доллара США вырос 19 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 01.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 19 коп., до 62,20 руб., евро — на 13 коп., до 72,71 руб.

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