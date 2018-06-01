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Свердловские предприниматели задолжали «Т Плюс» за коммунальные ресурсы 270 млн рублей
1 июнь 2018 (14:34)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Свердловской области задолженность собственников помещений на первых этажах жилых домов за тепло и горячую воду перед компанией «Т Плюс» достигла 270 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба поставщика ресурсов.
На сегодняшний день «Т Плюс» снабжает теплом, горячей водой более 9 тыс. магазинов, аптек, салонов красоты, финансовых организаций, размещенных на многоквартирных домах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижней Туре, Лесном, Первоуральске, Березовском.
«1 тыс. 300 екатеринбургских бизнесменов по-прежнему потребляют тепло и горячую воду на бездоговорной основе и без оплаты. Собственники не обратились в «ЭнергосбыТ Плюс» (ведет договорную работу в интересах РСО) для заключения договора ресурсоснабжения после получения оферты. Отсутствие письменного договора между ресурсоснабжающей организацией и владельцем нежилого помещения является основанием для приостановления или ограничения режима поставки ресурсов», — пояснили в компании.
По прогнозам поставщика ресурсов, долг собственников нежилых помещений за коммунальные услуги к концу года увеличится на четверть миллиарда рублей.
На сегодняшний день «Т Плюс» снабжает теплом, горячей водой более 9 тыс. магазинов, аптек, салонов красоты, финансовых организаций, размещенных на многоквартирных домах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижней Туре, Лесном, Первоуральске, Березовском.
«1 тыс. 300 екатеринбургских бизнесменов по-прежнему потребляют тепло и горячую воду на бездоговорной основе и без оплаты. Собственники не обратились в «ЭнергосбыТ Плюс» (ведет договорную работу в интересах РСО) для заключения договора ресурсоснабжения после получения оферты. Отсутствие письменного договора между ресурсоснабжающей организацией и владельцем нежилого помещения является основанием для приостановления или ограничения режима поставки ресурсов», — пояснили в компании.
По прогнозам поставщика ресурсов, долг собственников нежилых помещений за коммунальные услуги к концу года увеличится на четверть миллиарда рублей.
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