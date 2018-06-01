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В Свердловской области метеорологи ожидают ночные и утренние заморозки

1 июнь 2018 (14:14)

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются заморозки до -4 С. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью и в утренние часы 2-3 июня местами в Свердловской области и Пермском крае, в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-4 С», — сообщает ведомство.

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