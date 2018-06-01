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В городах проведения ЧМ-2018 появится новый дорожный знак

УрБК, Москва, 01.06.2018. В России перед Чемпионатом мира по футболу появится новый дорожный знак, который запрещает движение пассажирских автобусов. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства РФ.



Новый знак с 1 июня 2018 года появится в городах, которые принимают чемпионат мира. На круглом запрещающем знаке будет изображен автобус. Отмечается, что он не затронет регулярные рейсы пассажирских автобусов внутри городов. Его зона действия распространится от места установки до перекрестка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта. Знак будет висеть на въездах в города до окончания чемпионата 17 июля.



Отметим, что ЧМ-2018 состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

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