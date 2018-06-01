Дайджест

Путин может встретиться с Ким Чен Ыном

1 июнь 2018 (13:39)

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о встрече на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК, передает РИА Новости.

«В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России», — заявили в Пхеньяне.

31 мая сообщалось, что Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу. Также северокорейский лидер поинтересовался здоровьем Путина.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: