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Стала известна личность предполагаемого организатора покушения на Бабченко
1 июнь 2018 (13:39)
В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об аресте подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, сообщается на странице инстанции в Facebook. Им оказался человек по имени Борис Львович Герман, его имя ранее не фигурировало в прессе в связи с этим делом.
Официально следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.
«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, подозреваемого по части 1 статьи 14, части 3 статьи 27, части 3 статьи 258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)», — сообщается на странице суда в Facebook.
Официально следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.
«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, подозреваемого по части 1 статьи 14, части 3 статьи 27, части 3 статьи 258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)», — сообщается на странице суда в Facebook.
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