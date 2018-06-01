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США вводят тарифы на импорт стали и алюминия из стран ЕC
1 июнь 2018 (13:39)
Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters.
Тарифы на ввоз в США стали и алюминия Трамп ввел еще в марте, однако американская администрация сделала исключения для давних торговых партнеров США, в том числе Мексики, Канады и стран ЕС. Эти страны получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике. Несмотря на отсрочку, сделка так и не была заключена.
Администрация США решила не давать еще одну отсрочку своим партнерам. По словам Росса, 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении Мексики, Канады и стран ЕС начнут действовать в ночь на пятницу.
Тарифы на ввоз в США стали и алюминия Трамп ввел еще в марте, однако американская администрация сделала исключения для давних торговых партнеров США, в том числе Мексики, Канады и стран ЕС. Эти страны получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике. Несмотря на отсрочку, сделка так и не была заключена.
Администрация США решила не давать еще одну отсрочку своим партнерам. По словам Росса, 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении Мексики, Канады и стран ЕС начнут действовать в ночь на пятницу.
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