Дайджест
Компания Canon прекратила реализацию пленочных фотокамер
1 июнь 2018 (13:38)
Компания Canon прекратила реализацию своей последней пленочной фотокамеры EOS-1V. Об этом сообщает издание Sankei.
Официально производство данной модели было прекращено в 2010 году, с тех пор компания распродавала продукцию со складов. Несмотря на изъятие модели из ассортимента, Canon продолжит сервисное обслуживание таких камер до 31 октября 2025 года. При этом в ремонте может быть отказано уже в 2020 году, если закончатся произведенные запчасти.
Первая цифровая камера Canon RC-701 была представлена публике в 1984 году, и с тех пор компания начала акцентироваться именно в данном направлении.
Официально производство данной модели было прекращено в 2010 году, с тех пор компания распродавала продукцию со складов. Несмотря на изъятие модели из ассортимента, Canon продолжит сервисное обслуживание таких камер до 31 октября 2025 года. При этом в ремонте может быть отказано уже в 2020 году, если закончатся произведенные запчасти.
Первая цифровая камера Canon RC-701 была представлена публике в 1984 году, и с тех пор компания начала акцентироваться именно в данном направлении.
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