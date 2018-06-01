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Клиенты УБРиР увеличили траты на образование детей на 14%

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличили свои расходы на оплату детских образовательных услуг (кружки, секции, дополнительное и дошкольное образование) в интернет-банке. С начала года средняя сумма одного платежа выросла на 14% и в апреле 2018 года составила 1 тыс. 600 руб., сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



С января по апрель пользователи интернет-банка УБРиР потратили почти 22 млн руб. в категории платежей «Дошкольное и среднее образование». Это на 26% больше, чем годом ранее. Кроме того, за год клиенты перечислили почти 86 тыс. руб. в благотворительные детские фонды, что на 21% больше прошлогодних показателей. Средний размер пожертвования за год вырос с 500 до 900 руб.



В УБРиР в целом отмечается увеличение количества онлайн-платежей: с января по апрель 2018 года было проведено более 823 тыс. на общую сумму 408 млн руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Рост связан как с общим увеличением количества активных пользователей интернет-банка (с начала года на 10%), так и с тем, что УБРиР активно расширяет список компаний, чьи услуги можно оплатить онлайн по шаблону, без необходимости самостоятельно заполнять реквизиты.

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