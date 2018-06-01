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Не заявленные своевременно чартеры не смогут вылететь или приземлиться в Кольцово в дни ЧМ-2018
1 июнь 2018 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Чартерные рейсы, не получившие заранее подтверждение слотов в расписании аэропорта Кольцово на дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, аэропорт принять или отправить не сможет. Об этом рассказала руководитель отдела туризма и департамента маршрутной сети управляющей компании «Аэропорты Регионов» Валерия Сорокина.
«В последнее время поступает информация от туроператоров, что рейсы переводят в Челябинск. Хочу заметить, что аэропорт Кольцово еще в декабре сообщил, что на чартерные рейсы в дни ЧМ-2018 слоты выдаются заранее. Поскольку есть случаи, когда туроператоры и авиакомпании не предупредили своевременно, нам приходится совместно решать сейчас эти проблемы», — пояснила В. Сорокина в ходе общего собрания Уральской ассоциации туризма.
По словам директора турфирмы «Либерти» Ольги Свечковой, в случаях, когда туристы не могут вернуться чартером в дни ЧМ в Кольцово, их перенаправляют в аэропорт Челябинска. Оттуда гражданам будет организован автобусный трансфер в Екатеринбург.
«В последнее время поступает информация от туроператоров, что рейсы переводят в Челябинск. Хочу заметить, что аэропорт Кольцово еще в декабре сообщил, что на чартерные рейсы в дни ЧМ-2018 слоты выдаются заранее. Поскольку есть случаи, когда туроператоры и авиакомпании не предупредили своевременно, нам приходится совместно решать сейчас эти проблемы», — пояснила В. Сорокина в ходе общего собрания Уральской ассоциации туризма.
По словам директора турфирмы «Либерти» Ольги Свечковой, в случаях, когда туристы не могут вернуться чартером в дни ЧМ в Кольцово, их перенаправляют в аэропорт Челябинска. Оттуда гражданам будет организован автобусный трансфер в Екатеринбург.
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