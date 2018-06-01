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В дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге такси можно будет вызвать только на открытые для движения улицы

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге автомобили служб такси смогут забирать и высаживать пассажиров за пределами установленного транспортного периметра. На площади 1905 года для них будет оборудована парковка, сообщила сегодня на брифинге председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации города Анна Байчибаева.



«Вызов такси, заказ доставки в дни матчей можно делать только на открытые для движения улицы. Даже зрители, которые поедут на стадион, не смогут подъехать к транспортному периметру вплотную. Для них мы выделили на площади 1905 года парковку такси: от нее нужно будет идти пешком. Примерная вместимость парковки составляет порядка 250 машиномест», — пояснила А. Байчибаева.



Напомним, полный запрет на передвижение автотранспорта в периметре вводится 15 июня с 12.00 до 23.00, 21 и 24 июня — с 15.00 до 02.00, 27 июня — с 14.00 до 01.00.



Запрет распространяется участки по улице Репина (от улицы Мельникова до проспекта Ленина); по нечетной стороне улицы Татищева (от улицы Репина до улицы Пирогова); по четной стороне улицы Татищева (от дома № 2/3 по улице Пирогова до улицы Пирогова); по улице Малышева (от улицы Репина до дома № 1 по улице Малышева); по улице Попова (от улицы Репина до дома № 33а по улице Попова); по проспекту Ленина (от улицы Репина до улицы Московской.

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