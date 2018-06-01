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В Нижнем Тагиле приостановлена эксплуатация помещений торгового комплекса «Семейный»

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Нижнем Тагиле приостановлена эксплуатация помещений торгового комплекса «Семейный» по ул. Захарова, 2. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Тагилстроевским районным судом Нижний Тагил по иску прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, вынесено решение о запрете эксплуатации нежилых помещений здания торгового комплекса «Семейный» до устранения нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания», — говорится в сообщении.



Судебные приставы совместно с сотрудниками прокуратуры опечатали входы в помещения, предупредив предпринимателей об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления использования помещений.

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