Новости дня
В Нижнем Тагиле приостановлена эксплуатация помещений торгового комплекса «Семейный»
1 июнь 2018 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Нижнем Тагиле приостановлена эксплуатация помещений торгового комплекса «Семейный» по ул. Захарова, 2. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Тагилстроевским районным судом Нижний Тагил по иску прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, вынесено решение о запрете эксплуатации нежилых помещений здания торгового комплекса «Семейный» до устранения нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания», — говорится в сообщении.
Судебные приставы совместно с сотрудниками прокуратуры опечатали входы в помещения, предупредив предпринимателей об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления использования помещений.
«Тагилстроевским районным судом Нижний Тагил по иску прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, вынесено решение о запрете эксплуатации нежилых помещений здания торгового комплекса «Семейный» до устранения нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания», — говорится в сообщении.
Судебные приставы совместно с сотрудниками прокуратуры опечатали входы в помещения, предупредив предпринимателей об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления использования помещений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге за нарушения норм противопожарного режима закрыли ТЦ «Марс»
- В Екатеринбурге за нарушения норм противопожарного режима закрыли ТЦ «Марс»
- Владелец магазина Mondial оштрафован за работу в опечатанном здании ТЦ в Екатеринбурге
- В Нижнем Тагиле фирма «ЛедАдверт» оштрафована за установку незаконного светодиодного экрана
- В Екатеринбурге запрещена эксплуатация незаконно построенного спорткомплекса «VICTORY Спорт»