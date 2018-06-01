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С 1 июня 2018 года ужесточены правила въезда автобусов в Екатеринбург
1 июнь 2018 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. С 1 июня по 17 июля 2018 года изменены правила въезда автобусов в города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, сообщает АНО «Транспортная дирекция-2018».
Под ограничения подпадают 11 городов России, включая Екатеринбург. Согласно нововведениям, в город разрешен въезд автобусам, которые оборудованы спутниковой навигацией. Владельцам транспортных средств необходимо заранее уведомлять АНО «Транспортная дирекция-2018» о поездках автобусов.
«Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса российских и иностранных перевозчиков должно подаваться не позднее, чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку возможно будет не позднее, чем за 3 часа до въезда автобуса. Уведомление в распечатанном виде владельцу автобуса необходимо будет иметь при следовании по маршруту», — говорится в сообщении.
Исключение сделано для автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Под ограничения подпадают 11 городов России, включая Екатеринбург. Согласно нововведениям, в город разрешен въезд автобусам, которые оборудованы спутниковой навигацией. Владельцам транспортных средств необходимо заранее уведомлять АНО «Транспортная дирекция-2018» о поездках автобусов.
«Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса российских и иностранных перевозчиков должно подаваться не позднее, чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку возможно будет не позднее, чем за 3 часа до въезда автобуса. Уведомление в распечатанном виде владельцу автобуса необходимо будет иметь при следовании по маршруту», — говорится в сообщении.
Исключение сделано для автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
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