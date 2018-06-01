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Концепцию Екатеринбургской агломерации разработают за 57 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации. Заказчиком является министерство строительства региона.



Как следует из техзадания, подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет проанализировать реализацию проекта агломерации, принятого в 2006 году. Далее специалисты должны сравнить результаты с подобными проектами в других регионах.



После этого подрядчик разработает оптимальную экономическую модель агломерации «с учетом прогноза и выбранного сценария развития территории Екатеринбургской агломерации до 2040 года (с выделением двух основных этапов: 2020-2035, 2035-2040)».



Также в концепции должны присутствовать модель территориальной системы расселения, инфраструктурный план развития агломерации, а также прогноз по изменениям границ.



Вдобавок к концепции развития специалистам поручат подготовить проект «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации».



Стартовая стоимость аукциона на поиск исследователей составляет 57 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 28 июня 2018 года.

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