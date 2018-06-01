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Просроченная задолженность по зарплате в УрФО в апреле превысила 5 млн рублей
1 июнь 2018 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Просроченная задолженность организаций Уральского федерального округа (УрФО) по выплате заработной платы на 1 апреля составила 5,1 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций УрФО в I квартале 2018 года составила 44 тыс. 442 руб. (по России — 40 тыс. 691 руб.), что на 11,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Реальная зарплата за год увеличилась на 8,7%.
Средний размер назначенных пенсий по УрФО по состоянию на 1 апреля составил 14 тыс. 473 руб. (по России — 13 тыс. 351 руб.), что на 1% выше уровня прошлого года.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций УрФО в I квартале 2018 года составила 44 тыс. 442 руб. (по России — 40 тыс. 691 руб.), что на 11,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Реальная зарплата за год увеличилась на 8,7%.
Средний размер назначенных пенсий по УрФО по состоянию на 1 апреля составил 14 тыс. 473 руб. (по России — 13 тыс. 351 руб.), что на 1% выше уровня прошлого года.
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