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В России вступили в силу изменения в правила оформления ДТП по Европротоколу
1 июнь 2018 (09:03)
УрБК, Москва, 01.06.2018. С 1 июня 2018 года при самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу страховая сумма с 50 тыс. руб. увеличена до 100 тыс. руб. Обязательным условием является наличие у обоих водителей полиса ОСАГО.
С июля 2015 года на территории России водители имеют право самостоятельно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД по правилам Европротокола в случае, когда в дорожно-транспортном происшествии участвовало два транспортных средства и причинены только механические повреждения.
При оформлении ДТП по Европротоколу водители должны сделать фотографии места ДТП, расположения автомобилей на проезжей части и повреждения своих транспортных средств, составить извещение в двух экземплярах, которое в течение пяти рабочих дней необходимо передать в свою страховую компанию каждому водителю. В бланк извещения вносится информация о наличии или отсутствии разногласий, о характере повреждений и причине ДТП каждой стороной.
По данным Управления ГИБДД по Свердловской области, в регионе все более активно используют такой упрощенный формат оформления ДТП, как Европротокол. С начала года сотрудниками ГИБДД оформлено более 20 тыс. ДТП с материальным ущербом, что меньше на 30%, чем в прошлом году.
С июля 2015 года на территории России водители имеют право самостоятельно оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД по правилам Европротокола в случае, когда в дорожно-транспортном происшествии участвовало два транспортных средства и причинены только механические повреждения.
При оформлении ДТП по Европротоколу водители должны сделать фотографии места ДТП, расположения автомобилей на проезжей части и повреждения своих транспортных средств, составить извещение в двух экземплярах, которое в течение пяти рабочих дней необходимо передать в свою страховую компанию каждому водителю. В бланк извещения вносится информация о наличии или отсутствии разногласий, о характере повреждений и причине ДТП каждой стороной.
По данным Управления ГИБДД по Свердловской области, в регионе все более активно используют такой упрощенный формат оформления ДТП, как Европротокол. С начала года сотрудниками ГИБДД оформлено более 20 тыс. ДТП с материальным ущербом, что меньше на 30%, чем в прошлом году.
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