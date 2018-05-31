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В Камышловский райсуд передали дело о нелегальной перевозке алкоголя на 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. В Камышловский районный суд направлено уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в перевозке немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый занимался незаконными перевозками алкогольной продукции, произведенной в Казахстане, с июля по ноябрь 2015 года. Вместе с тем он не был предпринимателем и не имел отношения к какой-либо коммерческой структуре.



«Злоумышленник заранее арендовал гаражные боксы в г. Сухой Лог, куда он планировал завести алкогольную продукцию. Около 18.50 10 ноября 2015 грузовой автомобиль марки DAF с находящейся в кузове алкогольной продукцией был остановлен сотрудниками полиции МО МВД России «Камышловский» на автодороге в г. Камышлов», — говорится в сообщении.



Вся продукция на общую сумму 2,1 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».

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