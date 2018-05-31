Кризис
В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве магазина Е96.ru
31 май 2018 (18:01)
В Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление о признании интернет-магазина Е96.ru банкротом. Соответствующее заявление зарегистрировано 31 мая 2018 года в картотеке суда.
Истцом выступает АО «Росевробанк». Сумма финансовых претензий к интернет-магазину составляет 25,67 млн руб.
В апреле 2018 года стало известно, что контрагенты уральского онлайн-магазина E96.ru начали массово обращаться в арбитражные суды с требованием о взыскании с ритейлера долгов. Всего был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. Часть заявлений отозваны, возвращены, оставлены без движения либо еще не рассмотрены судом.
В марте 2018 года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса. Ранее интернет-магазин приостановил свою работу.
Истцом выступает АО «Росевробанк». Сумма финансовых претензий к интернет-магазину составляет 25,67 млн руб.
В апреле 2018 года стало известно, что контрагенты уральского онлайн-магазина E96.ru начали массово обращаться в арбитражные суды с требованием о взыскании с ритейлера долгов. Всего был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. Часть заявлений отозваны, возвращены, оставлены без движения либо еще не рассмотрены судом.
В марте 2018 года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса. Ранее интернет-магазин приостановил свою работу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве магазина Е96.ru
- Контрагенты пытаются взыскать с магазина E96.ru более 28 млн рублей
- Свердловский интернет-магазин «E96.RU» перестал принимать заказы
- Интернет-магазин Е96.ru: каждый сотый товар, приобретенный через Интернет, является бракованным
- Директор интернет-магазина Борис Лепинских: На Урале полный процессинг доставки «до порога» сегодня не может осуществить даже «Почта России»