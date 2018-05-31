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Проектирование ВСМ Челябинск — Екатеринбург планируют начать в 2019 году

УрБК, Челябинск, 31.05.2018. Работу над проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург планируют начать в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Челябинской области.



«В ближайшее время запланировано проведение публичного технологического и ценового аудита, затем завершение переговоров с Минтрансом России и заключение концессионного соглашения. Следующие два года уйдут на проектирование объекта», — говорится в сообщении.



По словам директора хозяйствующего партнера «Уральской скоростной магистрали» Сергея Бревнова, проект строительства ВСМ Челябинск — Екатеринбург предполагает уровень локализации производства порядка 80%.

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