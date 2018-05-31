Дайджест

В Крыму может резко подорожать недвижимость

В ближайшем будущем в Крыму произойдет скачок спроса и цен на недвижимость, считает аналитик местного рынка жилья Ольга Печенова. Обзор, подготовленный экспертом, поступил в «Дом. Лента.ру».



«Крымский рынок жилья лихорадило почти четыре года: с 2014-го по 2017 год цены на жилую недвижимость и спрос на нее приходили в состояние равновесия, — отмечается в предоставленных материалах. — К началу 2018-го ситуация на рынке стабилизировалась. Темпы ввода жилья многократно выросли, а цены после скачка 2014-2015 годов снизились, равно как и поток покупателей, основная часть которых — граждане России. Причиной этого до сегодняшнего дня было нестабильное транспортное сообщение полуострова с материком».



С открытием движения автомобилей по Крымскому мосту, полагает Печенова, ситуация изменится. В частности, можно ожидать резкого роста спроса на жилье в Крыму и, как следствие, увеличения цен на первичную недвижимость сразу на 15-20%. Изменения могут произойти уже в июне 2018-го, считает эксперт.

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