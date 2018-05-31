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Из Кремля выехала колонна автомобилей проекта «Кортеж»

31 май 2018 (17:20)

В сети появилось видео, на котором заснят выезд из Кремля колонны автомобилей проекта «Кортеж».

На видео лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus выезжают с территории Кремля.

Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе. Ожидается, что эти машины появятся в открытой продаже в 2019 году под брендом Aurus.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что серийные автомобили Aurus будут стоить не менее 10 млн руб.

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