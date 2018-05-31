Дайджест
Из Кремля выехала колонна автомобилей проекта «Кортеж»
31 май 2018 (17:20)
В сети появилось видео, на котором заснят выезд из Кремля колонны автомобилей проекта «Кортеж».
На видео лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus выезжают с территории Кремля.
Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе. Ожидается, что эти машины появятся в открытой продаже в 2019 году под брендом Aurus.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что серийные автомобили Aurus будут стоить не менее 10 млн руб.
На видео лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus выезжают с территории Кремля.
Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе. Ожидается, что эти машины появятся в открытой продаже в 2019 году под брендом Aurus.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что серийные автомобили Aurus будут стоить не менее 10 млн руб.
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