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В США подъемный кран упал на жилые дома

Подъемный кран рухнул на жилые дома в американском Лодерхилле (штат Флорида). Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны города, передает портал «Лента.ру».



Пострадали два человека. Экстренные службы призвали пешеходов и водителей пока держаться подальше от места происшествия. Причины падения не называются.

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